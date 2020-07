«Kuidas mängud lähevad? Mul pole aimugi! Hispaania ja Saksamaa kõrgliigade play-off´id näitasid, et võivad sündida suured üllatused. Mängupaus venis enneolematult pikaks. Tavaliselt lõpetatakse hooaeg mais-juunis, sel korral juhtus see märtsis. Trennitegemine on üks, mängimine hoopis teine asi.»