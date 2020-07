Meeste tennisehooaja algus lükkus veelgi edasi

Washingtoni võistlus pidanuks olema esimene ATP turniir pärast märtsis peatatud hooaega. Paraku olid korraldajad sunnitud turniiri ära jätma, sest koroonaviiruse tõttu on liiga palju ebakindlust.

«Pärast mitut kuud väsimatut tööd peame murtud südamega teatama, et 52. Citi Open lükkub 2021. aasta suvesse. 23 päeva enne turniiri algust on veel liiga palju lahendamata väliseid probleeme sealhulgas reisipiirangud ja murettekitav tervislik olukord,» teatas turniiri korraldaja Mark Ein.

Samas jätkuvad nii Cincinnati Mastersi kui ka US Openi korraldustööd. Mõlemad turniirid toimuvad New Yorgis. Cincinnati Masters algab 15. augustil ja US Open 31. augustil.