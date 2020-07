LeBron James kriitikutele: tõestasin, et suudan ka läänekonverentsis mängida

NBA hooaeg jätkub 22 meeskonna osavõtul 30. juulil Orlandos. Küll aga otsustas NBA, et need kohtumised MVP auhinnas enam rolli ei mängi. «Ma ei ole pettunud, sest igasuguseid asju tuleb ette. Saad kontrollida vaid seda, mida saad kontrollida,» lausus Los Angeles Lakersi mängija.

«Sellest on palju räägitud, et LeBron suudab asju korda saata vaid idakonverentsis, kuid kui ta läände tuleb, siis mida ta suudab? Olen kõike seda kuulnud. Mul on hea meel, et oleme meeskonnaga läänekonverentsi liidrid ning oleme suutnud mängida nii nagu me mängisime,» vahendab Yahoo ameeriklase sõnu.