Mike Tyson naaseb sügisel tippsporti

Tema sõnul peaks matš toimuma USAs juba septembris ja koosnema kaheksast kolme minutilisest roundist. Hetkel on veel selguseta, millises kaaluklassis otsustatakse võistelda. Kuupäeva on tegelikult üsna keeruline kinnitada, sest USAs vohab koroonaviirus väga jõuliselt.

See, et matš ühel hetkel toimub, on üsna selge. Varasem raskekaalu ainuvalitseja Tyson teatas juba aprillis, et soovib tänavu ringi naasta. Tema viimane lahing toimus 2005. aasta 11. juunil, mil tal tuli tunnistada iirlase Kevin McBride paremust. 54-aastane Tyson on karjääri jooksul pidanud 58 võitlust, millest võidukalt väljunud 50 korral. 1987. aastal omas ta kõiki kaalukamaid raskekaalu meistrivöösid.