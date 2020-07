Olümpiamängud võivad toimuda pealtvaatajateta

See, et mängud toimuvad on sisuliselt juba kindel. See, kas sinna ka pealtvaatajad lubatakse, on hetkel veel väga lahtine. «Hetkel me ei kaalu seda varianti, et mängudele publikut ei lubata, kuid peame mingil ajal seda arutama. Kui see on ainus variant olümpiamängude toimumiseks, siis tuleb selliselt ka tegutseda,» sõnas Mori, kes usub, et mängud kindlasti saavad peetud.