Latvala jääb kurvastusega Rally Estonialt eemale: uudis Eesti MM-rallist tuli liiga hilja

Tegelikult oli enne suve Latvalal endiselt plaan MM-karussellis veel paar etappi erasõitjana kaasa teha. Esimene pidi olema kodune Soome ralli ning sellele pidi hooaja lõpus järgnema ka Walesi osavõistlus. Mõlemad rallid tühistati koroonaviiruse tõttu.

«Kui tulid uudised, et need jäetakse tänavu ära, siis tundus kõik selge. Kuna minu rahalised võimalused on piiratud, siis tuli ka seetõttu hooajale kriips peale tõmmata,» selgitas Latvala.

Juuli alguses selgus siiski, et FIA koostöös WRC promootoritega on teinud MM-kalendris muudatused. Hooaega taasalustatakse septembri alguses Eestis, mis oleks soomlasele sisuliselt koduralli eest. «Need sõnumid jõudsid minuni liiga hilja. Kui olin juba korra asjad kokku pakkinud, siis enam tagasiteed polnud,» jätkas soomlane, kes soovinuks kindlasti rajal olla.

Rally Estonia on üsna sarnane Soome MM-etapiga ning seetõttu võib arvata, et Latvalale oleksid need tingimused sobinud. «See on väga huvitav ralli. Olen Otepää lähistel kihutanud Historic klassis, kuid mitte kordagi WRC masinaga. Teed on head, kuid pole päris Soomega sarnased,» tunnistas Latvala.