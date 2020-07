Portugali kõrgliigas pidid jalgpallurid kummalisel põhjusel sõitma mängule isiklike autodega

View this post on Instagram

Queria deixar uma mensagem de apreço a estes jogadores do Desportivo das Aves que, mesmo não recebendo ordenados desde março, estão em campo a defender o seu clube. Alguns deles estão a passar dificuldades económicas e teriam toda a legitimidade e direito de rescindir por justa causa. Não o fazem por uma questão de honra, de respeito pelo clube, pelos adeptos e porque farão o que estiver ao seu alcance para dar tudo pelo clube. Apesar de não ser recíproco. Espero que as entidades que fizeram força para que estes jogadores acabassem o campeonato, não se esqueçam deles a partir do próximo domingo, quando a época terminar. E que dêem todo o apoio para que esta situação se resolva e que não volte a acontecer, porque só mancha o futebol português. Um abraço a todos os jogadores do Aves, em especial ao @afonsofig25