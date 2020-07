FIA on ajakavast maas, kuid WRC meeskondadel oleks patt olukorra üle kurta

WRC meeskonnad hakkavad 2022. aasta regulatsioonide põhjal arendatud autosid testima eeldatavalt jaanuari alguses, mistõttu on oluline, et kõik auto komponendid saaksid valmis õigeaegselt.

Meeskondade kokkulepe FIA-ga näeb ette, et turvapuuri arendamise eest vastutab FIA. Toyota rallimeeskonna tehniline direktor Tom Fowler selgitas DirtFishile, et sellise kokkuleppega hoitakse kokku nii aega kui raha.

«Idee on selles, et FIA teeb kõigi meeskondade eest ära turvaelementide töö. Nii ei ole meil vaja kolm korda sama asja välja töötada, et ühte kohta välja jõuda,» lausus ta.

Fowleri sõnul on turvaelementide väljatöötamine kallis, sest asju tuleb kokkupõrketestidel katsetada. «On positiivne, et FIA võttis selle enda kanda. Teisalt tähendab see seda, et peame nende järel ootama ning alles siis saame oma asjadega edasi liikuda,» tõi ta välja miinuspoole.

Kuigi Fowler möönab, et FIA on tähtajast maas, ei kipu ta katuseorganisatsiooni kritiseerima. «Mul on raske millegi üle kurta, sest meie kasu on see, et me ei pea tegema kokkupõrketeste.»