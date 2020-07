Video ⟩ Tunjov jooksis Itaalias taas väljakule

SPALi hingekirja kuuluv 19-aastane poolkaitsja pääses AS Roma vastu platsile 81. minutil, kui Roma oli juba 5:0 eduseisus. Seejärel õnnestus SPALil tänu Albero Cerrile üks tagasi lüüa, kuid kohtumise lõppsõna jäi pealinnaklubile: 90. minutil sahistas väravavõrku Nicolo Zaniolo.

Tunjov on tänavu Serie A-s platsil käinud nüüd kaheksas mängus ning tal on vöö vahel 201 minutit. Lisaks sai ta kirja täismängu, kui jaanuari alguses mindi Itaalia karikasarja raames vastamisi AC Milaniga.