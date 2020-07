Eesti võrkpallikoondist tabas järjekordne tagasilöök

33-aastane nurgaründaja vigastas mängueelse soojenduse ajal tõsiselt sõrme ning kuigi esimesed kaks geimi tegi ta hambad ristis kaasa ja tõi ka kaheksa punkti (efektiivsus +4), siis seejärel võeti ta ikkagi puhkama. Mängujärgne uuring tõestas, et Raadiku sõrmeluu on puruks: kuna selle ravi võtab aega umbes kaks-kolm nädalat, on pärnaka jaoks tänavune koondisehooaeg lõppenud.