Vaata Postimehest: Noorhobuste tšempionaat takistussõidus

Võistluste põnevaimad hetked on kahtlemata finaalsõidud pühapäeval, kus kahel päeval karistuspunktideta raja läbinud võistluspaarid lähevad võitu püüdma. Pühapäevasest võistluspäevast on Postimehes võimalik vaadata otseülekannet, mis algab 4-aastaste hobuste võistlusklassige kell 11.00.

Ka viieaastaste klassis startivatest hobustest ¾ on Eestis sündinud. Kõikide pilgud on kindlasti rivaalidel - importsugutäkkudel Kasper (ratsanik Hanno Ellermann) ja Pronto van de Maltahoeve (ratsanik Piret Ervald). Võistluse peakorraldaja Paul Arguse all stardivad eelmise aasta neljaaastaste tšempion M Paravatti N ja III koha hobune Dark Jewel N, kellega eelmisel aastal võistles Catlin Vatsel. Mõlemad hobused on sündinud Niitvälja kasvanduses, kasvatajaks Peeter Raid, kes pälvis kevadel ka ESHKS auhinna kui kasvatatud hobuste võistlustulemuste poolest parim kasvataja. Võistlustulle astub hobuseid sellistelt eesrindlikelt kasvatajatelt nagu K.S.H kasvandus, Jüripoja Tall ja Talliteenuste OÜ.