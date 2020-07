Täna otsepilt ⟩ Halvas vormis Juventus loodab liigatiitli kindlustada

Juventus pidi eelmises voorus tunnistama liiga tagumises pooles asetseva Udinese 2:1 paremust ja loodab täna lõpetada halva seeria. Itaalia tippklubi on viimasest viiest mängust saanud vaid ühe võidu, kuid on endiselt liigatiitlile lähedal. Kui Juventus täna võidab, on meistritiitel nende.