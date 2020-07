TÄNA OTSEBLOGI ⟩ Eesti korvpallikoondis kohtub Euroliiga meestest koosneva Leeduga

«Täna mängivad need 12 mängijat, pühapäeval Läti vastu on koosseis teine. Meil on kokku ees neli mängu ja soovime katsetada erinevaid koosseise. Loomulikult lähtume mängijate valikul ka vastasest – Leedu vastu vajame rohkem pikkasid, vastasel juhul jääme hätta,» ütles peatreener Jukka Toijala alaliidule.