Eesti rahvusmeeskonna mõõduvõtt maailmameistritega jääb ära

Peatreener Cédric Ènard tõdes, et ära jäänud mängudest on kahju, kuid antud olukorras on see ainuõige otsus. «Kuna Poolast on tulnud viimastel päevadel mitmeid uudiseid koroonaviirusesse nakatunute arvu kasvu kohta, otsustas meeskond üheskoos, et sinna reisimine sisaldab liiga palju võimalikke ohte mängijate, treenerite ja nende perede tervisele.