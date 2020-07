Avalikustati Eesti MM-ralli ametlik võistlustrass

Koroonaviiruse tõttu avanes Eestil võimalus korraldada WRC-etapp ning see on ka esimeseks osavõisluseks pärast pikka võistluspausi. Ralli algab reedel lühikese (1,28 km) Tartu kiiruskatsega, mis paikneb hooldusala, Raadi lennuvälja, lähistel.

Pühapäeval ootab võistlejaid ees sarnane formaat, kus sõidetakse hommikul kolm kiiruskatset ja pärastlõunal läbitakse need uuesti. Pühapäevasteks kiiruskatseteks on Arula (6,97 km), Kaagvere (15,46 km) ja TV-katsena Kambja (20,05 km). Ainus erinevus võrreldes laupäevaga on, et kahe läbimise vahel puudub hoolduspaus. Powerstage'iks ongi Kambja teine läbimine, millele järgneb finišipoodium Raadi lennuväljal.