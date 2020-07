Video ⟩ Jaak Uudmäe hüppas end täpselt 40 aastat tagasi olümpiavõitjaks

Eestlane võttis võistluses juhtohjad kätte kolmanda katsega. Just siis hüppas ta 17.35, tõustes kolmandalt kohalt esimeseks. Järgnevate katsetega hüppasid nii Campbell kui ka toona maailmarekordit hoidnud Joao Carlos de Oliveira Uudmäest kaugemale, kuid reeglite rikkumise tõttu ei läinud nende hüpped mõõtmisele.

2015. aastal tuli ilmsiks uudis, et Austraalia Kergejõustikuliit nõuab kolmikhüppe finaali osas ametlikku uurimist. Nad väitsid 35 aastat hiljem, et neil on teaduslikke tõendeid, kuidas Campbellilt rööviti kohtunike poolt olümpiavõit.