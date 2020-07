Neuville kiidab Ogier' otsust: see on MM-sarjale positiivne uudis

«See on kindlasti hea nii MM-sarjale kui ka Ogier'le. Samuti on tegu õige otsusega – sa ei taha enda karjääri sellise hooajaga lõpetada. Tegemist on loogilise valikuga,» vahendas belglase sõnu ralliportaal DirtFish. «Vajame kõlavaid nimesid nagu Ogier. See on MM-sarjale väga positiivne uudis.»