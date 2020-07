Video ⟩ Endine F1-piloot osales tõsises avariis

Tegu ei ole tänavu esimese eksvormelipiloodiga, kes tõsisesse õnnetusse on sattunud. 20. juunil põrkas Alex Zanardi käsirattavõistlusel kokku veoautoga ja viibi see tõttu endiselt kuntslikus koomas. Talle on tehtud mitmeid operatsioone lähedaste sõnul on itaallase seisund paranemas.