Video ⟩ Eesti vormelitalendi nädalavahetus algas taas katkestamisega, kuid seekord tuli tal endale tuhka pähe raputada

«Ma poleks suutnud paremast debüüdist isegi unistada. Algus oli minu jaoks keeruline, kuna kõik on uus ning kardist vägagi erinev. Ma pidin rehvil kärmelt soojaks sõitma ning seejärel neid hoidma, kuna võidusõit oli pikk. Leian siiski, et meil on võimalik tiimina kõvasti areneda ja eesmärk on homme samamoodi triumfeerida. Usun, et kui niimoodi jätkame, on meil võimalik ka tiitli pärast võidelda,» sõnas hispaanlane pärast laupäevast esikohta.