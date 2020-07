Ukraina jalgpallikoondis leinab koroona tõttu siit ilmast lahkunud liiget

Omal ajal Kiievi Dünamost tuule tiibadesse saanud ning seejärel AC Milanis endale nime teinud Ševtšenko võrdles koroonapandeemiat märtsis Tšernobõli tuumakatstroofiga. «Kõik, mis me nüüd tegema peame, on vältima edasisi rumalusi. Keegi meist ei saa olla kindel, et ta on viirusest prii. Me peame püsima kodudes, praegu ei tule mõelda mitte enda peale, vaid nende peale, kelle jaoks see viirus probleemiks võiks kujuneda,» sõnas ründetuus siis.