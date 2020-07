Suure tenniselahingu eel: eestlased on ikka lätlastele koha kätte näidanud

«Kui enne iseseisvumist võtta kokku see periood, seal vähemalt 50-60 aastat, siis ikkagi pigem Eesti oli parem. Eesti kuldaeg oli 60-ndad ja 70-ndate esimene pool. Ka 50-ndatel eestlased noppisid Nõukogude Liidu meistrivõistlustelt palju medaleid, seega ikkagi Eesti on olnud läbi ajaloo veidi parem lätlastest. Eesti oli Nõukogude Liidu tipus rohkemate mängijatega esindatud,» rääkis Eesti Tennise Liidu juhatuse liige Toomas Kuum.

Taasiseseisvumise järel on kaalukausid Läti kasuks

Mängiti väga huvitaval kattel, mida praegu enam Davis Cupil ei lubata kasutada, see on puukate. Kaks riiki seda kasutasid, Eesti ja Moldova. Hiljem kunagi, kui Eesti võitis Egiptust, siis otsustati Davis Cupi sarja juhtide poolt, et enam sellel kattel mängida ei tohi, kuna maailmas enam ei mängita puu peal. Vanasti mängiti ikkagi päris palju seal, me räägime mingitest 60-ndatest aastatest näiteks. See oli selline võib-olla harjumatu kate, samas lätlastele mitte ka päris tundmatu kate, aga tookord Eesti kaotas 2:3 - oli põnev matš.