Vahepeal karjääri lõpetamisest teatanud Karl Robert Saluri jätkab veel ühe hooaja

«Kevadel oli ikkagi variant, et leian Ameerika [Ühendriikidest] endale täiskohaga töö, mille kõrvalt olnuks raske kümnevõistlust teha. Nüüd tuli välja, et need variandid langesid ära, kuna seda tööviisat, mida üritasin saada, aasta lõpuni välja enam ei anta. Siis mõtlesingi, et niisama pole mõtet istuda. Teen poolekohaga tööd ja kümnevõistlust ka aasta jagu veel, et saaks fännidele ja perele ühe võistluse ja äkki isegi 8000 punkti uuesti täis,» sõnas Londoni MMi 13. mees ETV spordiuudistes.

Ühtegi tiitlivõistlust kaks aastat tagasi USA üliõpilasmeistrivõistlustel teiseks tulnud Saluri endale eesmärgiks võtnud pole. «Et stressi oleks vähem, siis sellele ma ei mõtle,» sõnas ta ning lisas, et pigem ei näe teda ka talihooajal. «Plaanis see pole, aga kuna [kalendris] on kirjas nii sise-EM kui ka -MM, siis «ei» ei ütle.»

Mehe suurimaks motivaatoriks on hoopis Götzise kümnevõistlus, kus ta eelmisel aastal küll osales, kuid pidi puusavigastuse tõttu katkestama. «See kripeldab siiani, tahaks seal võistelda,» sõnas eestlane, kelle isiklik rekord on 8137 punkti. Lisaks tahaks Saluri kaasa teha Eesti meistrivõistlustel, kus ta veidi omapärasel kombel kunagi osalenud pole.