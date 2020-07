PM Video ⟩ Osaluseksperiment: Käed taskus tänavalt, käsi taskus laskma

Paljud, seal hulgas mitmed sportlased ise, on laskmisele üritanud külge kleepida lotomängu silti. Eesti paremaid täpsuskütte Peeter Olesk, kelle auhinnakapis on kaks EM-medalit, mõistab, miks selline arusaam ringleb. «Lotomäng on see nii palju, et teoreetiline võimalus selleks, et keegi tuleb tänavalt ja laseb 60 korda kümnesse, on olemas,» lausus ta, viidates asjaolule, et erilisi füüsilisi eeldusi või head vormi ala ei vaja. Postimees otsustas eestlase sõnasabast kinni haarata ja selle teooria proovile panna.