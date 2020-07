Järelvaadatav ⟩ Eesti koondis ei suutnud uuele peatreenerile debüüdil võitu kinkida

«Usun, et see on paras aeg esimeseks tõsisemaks testiks, oleme mõnda aega koos olnud ja on aeg vaadata, kuidas õpitu mängus rakendub. Saan infot nii hetkevormi kohta, kui selle osas, kas naised minu taktikalistest nõudmistest ka mänguolukordades kinni suudavad pidada,» sõnas Micelli. «Suurem eesmärk on EM-valikmängudel hästi esineda ja nüüdne info aitab meil nendeks paremini valmistuda.»