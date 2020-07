Cagliari ja Klavan alistasid Juventuse ning purustasid sisuliselt Ronaldo unistuse

Et Ronaldo jäi kuivale, on tema arvel jätkuvalt 31 väravat. Liigahooaja lõpuni jääb veel üks mäng, kuid Lazio ründaja Ciro Immobile on Portugali kolleegiga juba üsna soliidse vahe sisse saanud. Eile lõi Itaalia koondise ründaja Lazio 2:0 võidumängus Brescia hooaja 35. värava, möödudes Müncheni Bayerni ründajast Robert Lewandowskist, kelle laeks jäi 34 tabamust.