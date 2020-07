Kas Klavan suudab hooaja viimases kodumängus ohjeldada Itaalia kõrgliiga parima väravaküti tiitlit jahtivat Ronaldot?

Pikk mõõnaperiood on mõjunud laastavalt ka Cagliari tabeliseisule. Veel hooaja keskpaigas eurokohtade eest võidelnud meeskond paikneb nüüd 14. positsioonil. Ideaalsete tulemuste korral võidakse veel esikümnesse tõusta, kuid on võimalus langeda ka 16. kohale. Vähemalt koht kõrgliigas on järgmiseks hooajaks tagatud.