France Football teatas eelmisel nädalal, et esimest korda auhinna 64-aastase ajaloo jooksul jääb võitja välja kuulutamata. Põhjuseks koroonaviirus, mille tõttu jäi nii mõnigi liiga lõpuni mängimata. Tugevamatest võistlussarjadest jäeti poolikuks Prantsusmaa ja Hollandi kõrgliiga.

Jalgpallifännide seas tekitas otsus diskussiooni. Auhinna välja andmata jätmist toetasid need, kelle hinnangul oleks ebaaus kedagi parimaks nimetada, kui näiteks Kylian Mbappe (PSG), Neymar (PSG) või Hakim Ziyech (Ajax) ei saanud hooaega lõpuni mängida. Teiselt poolt kosteti vastu, et otsusega tehti liiga nii mõnelegi mängijale, kelle selja taga on suurepärane hooaeg.