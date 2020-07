Täna otsepilt ⟩ Eesti vollenaiskond läheb Soome vastu revanši võtma

Peatreener Lorenzo Micelli tõdes, et kohtumine kulges tõusude ja mõõnadega, ent esimese mängu kohta võib enam-vähem rahule jääda. «Oli üsna selline esitus nagu ma eeldasin, et tuleb. Üllatusi polnud, oli häid momente, oli vajakajäämisi, aga sain palju vajalikku infot. Mõnedel hetkedel peame olema targemad ja tegema paremaid otsuseid. Serviga võib peaaegu rahule jääda, selles oleme edasi läinud,» kommenteeris juhendaja.

Peatreener lisas, et enne mängu kuulis ta esimest korda Eesti hümni, mis tekitas talle positiivse emotsiooni. «See alles meie teekonna algus,» kinnitas ta Micelli.

Õlavigastuse tõttu praegu liberona tegutsev Anu Ennok sõnas, et kolmekuulise mängupausi kohta oli esitus isegi korralik, ent tõi välja ka murekoha. «Hästi palju oli arusaamatusi, aga eks trenniolukord on üks ja mänguolukord teine. Usun, et homme tuleb kõva lahing jälle.»