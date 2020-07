OTSEBLOGI ⟩ Kontaveit alistas Sevastova ja viigistas Eesti-Läti maavõistluse seisu

Mängiti väga huvitaval kattel, mida praegu enam Davis Cupil ei lubata kasutada, see on puukate. Kaks riiki seda kasutasid, Eesti ja Moldova. Hiljem kunagi, kui Eesti võitis Egiptust, siis otsustati Davis Cupi sarja juhtide poolt, et enam sellel kattel mängida ei tohi, kuna maailmas enam ei mängita puu peal. Vanasti mängiti ikkagi päris palju seal, me räägime mingitest 60-ndatest aastatest näiteks. See oli selline võib-olla harjumatu kate, samas lätlastele mitte ka päris tundmatu kate, aga tookord Eesti kaotas 2:3 - oli põnev matš.