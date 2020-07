Rodtšenkov on sunnitud endiselt olema Ameerika Ühendriikides eksiilis, kuna ta elu oleks Venemaal viibides suures ohus. Ta on varasemalt tunnistanud, et Venemaal soovitakse tema surma. Seda eelkõige selletõttu, et endine antidopingulabori juht annab üha rohkem informatsiooni Venemaa pattude kohta.