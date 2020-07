Kaks teist kohta Rootsis ja Mehhikos on MM-sarja üldseisu küll parandanud, kuid tõsiasi ikkagi see, et pärast kolme etappi leiab Tänak ennast 38 punktiga alles viiendalt kohalt. Temast ettepoole jäävad Kalle Rovanperä (40 punkti), Thierry Neuville (42), Elfyn Evans (54) ja Sebastien Ogier (62).