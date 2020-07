Toyota rallimeeskonna pealik Tommi Mäkinen on alates hetkest, mil Eesti endale MM-etapi sai, nina krimpsutanud. Nimelt leiab soomlane, et see pole lihtsalt aus, kuna valitseval maailmameistril Ott Tänakul on võrreldes teistega Maarjamaa teedel liiga suur eelis. Ent Rally Estonial tuleb starti ka teisi mehi, kes varem Lõuna-Eesti kruusal vuhisenud.