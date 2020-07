Georgi Tunjov jookseb taas Itaalia kõrgliigas väljakule

SPALi jaoks pole kohtumises mängus muud kui au. Nimelt on meeskond juba esiliigasse pudenemise juba «kindlustanud», kuid täna punkte noppides on võimalik siiski punase laterna rollist pääseda.

Tunjov on tänavu Serie A-s platsil käinud kokku kaheksas mängus ning tal on vöö vahel 201 minutit. Lisaks sai ta kirja täismängu, kui jaanuari alguses mindi Itaalia karikasarja raames vastamisi AC Milaniga.