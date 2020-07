OSALE ⟩ Kes on esimesed Euronicsi Fortnite'i finaalturniirile pääsejad?

Reeglid:

Turniirist saavad osa võtta nii arvuti, Xbox One'i, PlayStation 4 kui Nintendo Switchi kasutajad.

Turniiril ei ole vanusepiirangut.

Turniiril osalemiseks on vajalik liituda e-sport Media Groupi Discordi kanaliga. Seda saad teha siin.

Kvalifikatsioonid toimuvad 2. augustil ja 9. augustil. Finaal 16. augustil.

Soovitatav on kõikidest turniiri mängudest salvestada replay fail!

Korraga mahub mängima 100 inimest. Iga mängu võti jagatakse otseülekandes. Väljajääjatel on uuesti võimalik proovida pääseda järgmisesse mängu, kasutades selleks otseülekandes välja hõigatud uut võtit.

Kvalifikatsioonides mängitakse vähemalt kolm mängu: meelelahutuslik ning kaks auhinnalist. Auhindadeks on kast Vitamin Welli jooki.

Turniiril kehtivad kõik Epic Gamesi reeglid, sealhulgas on keelatud Solo mängulaadis ühistöö ning teised ebaausad käitumised ja pettused. Reeglite rikkumisel eemaldatakse kasutaja turniirilt ning teavitatakse rikkumisest Epic Gamesi.

2. augustil toimuvas kvalifikatsioonis mängitakse Solo ning Arena mängulaadis. 1. mäng on alati meelelahutuslik. 2. mäng on enim elimineerimiste arvule ning kolmas kõrgeimale kohale. Auhindadeks on kast Vitamin Welli jooki.

9. augustil toimuva kvalifikatsiooni formaat täpsustatakse enne turniiri.

16. augustil toimuva finaali formaat täpsustatakse enne turniiri.

Auhinnaaliste kvalifikatsioonimängude 20 kõrgeimat kohta pääsevad 16. augustil toimuvasse finaali. Selleks kutsutakse nad kinnisesse Discordi kanalisse, kus edastatakse esimesena finaalmängude võti. Ülejäänud kohad täidetakse otseülekandes jagatava võtmega.

Kui mängija on pääsenud finaali, ei tohi ta enam kvalifikatsioonimängudest osa võtta! Kui seda tehakse, ei lubata mängijat finaalturniirile.

Finaalturniiri auhinnafond 500€ jaguneb vastavalt: I koht - 300€; II koht 150€; III koht 50€

Korraldajad jätavad endale õiguse teha reeglites jooksvad muudatusi selleks, et tagada turniiri parem korraldus!