Eesti kolmevõistleja täitis MM-i normi

Ratsutamise kolmevõistlus koosneb koolisõidust, maastikukrossist ja takistussõidust. Olulisim on saada kirja hea tulemus kohe koolisõidus, mis kindlustaks hea positsiooni kahe järgneva ala jaoks. Kallas ja Olli Royal said koolisõidus tulemuseks 63,9% ning läksid krossile 36,1 karistuspunktiga 45. kohalt. Ratsanikud sõnutsi oli Olli krossil väga kindel ja jaksas hästi joosta. Küll aga jäi paaril lõppkiirusest veidi puudu, et süsteemidel ja tagasipööretel kaotatud aega tagasi sõita ning sportlane tõdes, et selle kallal peavad veel tööd tegema. Nii võetigi krossilt kaasa 8 karistuspunkti ületatud aja eest ning peale kahte ala tõusis paar 27. positsioonile.