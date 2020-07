Lõuna-Eesti rallil näeb tõelist maailmaklassi

See tähendab, et rajal näeb rallimaailma vägevamaid eesotsas valitseva maailmameistri Ott Tänakuga. Veel peaks Hyundai ridades sõitma tulema ka Thierry Neuville ning neile asuvad vastu Toyota Yarisega kihutavad Sebastien Ogier ja Elfyn Evans.

«Praegusel hetkel usume, et saame rajale saata kaks autot, kuid see pole veel kindel. On äärmiselt oluline saada veidi võistlustunnetust enne hooaja taasalustamist. Üks asi on testisõite teha, kuid võistlusolukorras kogetakse hoopis midagi teist,» selgitas Adamo DirtFishi ralliportaalile.