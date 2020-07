PM Itaalias ⟩ Ott Tänak: Alba rallil on viisakad teed, kus kogemusi ja tehnilisi teadmisi koguda

Alba rallil ei käi võistlus punktide peale ja seetõttu pole vaja ka iga hinna eest võitu püüda. Tänak kinnitas, et eesmärgiks on sõita ja kilomeetreid koguda. Pigem käib auto testimine alfaltteedel. «Selleks me siin oleme,» selgitas Tänak.

Itaalias läbitavatel teedel pole Tänak varasemalt testinud ning kogemus on täiesti uus. «Itaaliapärased tingimused ma arvan. Minu jaoks esmakordne kogemus, sest pole siin piirkonnast testida saanud. Väga viisakad teed, kus kogemusi ja tehnilisi teadmisi koguda,» kostis Tänak Eesti ajakirjanikele.

Ilmaennustus lubab pühapäevaks vihma, kuid see Tänaku arvates oluliselt midagi ei mõjuta. «Ma ei ütleks, et vihmane tuleb. Võib-olla võivad üksikud sajupilved tulla.»

MM-sarjas on kavas asfaltil veel nii Saksamaa võidukihutamine kui ka Jaapani etapp. Otseselt Albas nendeks ei testita, vaid kogutakse üldiselt alfaltil sõidutunnetust. «Kõigepealt on vaja lihtsalt sõita ja üldiselt kilomeetreid koguda. Tänavu pole õiget asfaldirallit sõitnudki.»

Eile ilmus välismeedia kaudu informatsioon, et Tänak tuleb Hyundai roolis starti ka Lõuna-Eesti rallil, mis on täpselt enne Eesti MM-etappi. Seda kinnitasid nii Hyundai pealik Andrea Adamo kui ka Tänak ise. «Oleme sellest tiimis rääkinud ja see on meie plaan praegu.»

Lõuna-Eestis on peamine ikkagi testimine Rally Estoniaks, sest paremaid tingimusi pole enam kuskilt võtta. «Kui selliseid võistlusi sõita, siis on mingid eesmärgid. Kuna Eesti teed on spetsiifilisemad, siis enam lähedasemaid olusid ei saa kui sealt,» arvas Tänak.

Täna andis WRC teada, et MM-kalendris tehti muudatus ning Türgi osavõistlus nihkus nädala võrra varasemaks. See andis tõuke sellele, et hooaeg võiks täieneda ka Belgias sõidetava Ypresi ralliga. Valitsev maailmameister seda kommenteerida ei soovinud.

Nii nagu kõikjal maailmas kehtivad ka Alba rallil kindlad reeglid, mida tuleb järgida. Inimestega tuleb hoida mõistlikku vahet ning seda pidas oluliseks ka eestlane.