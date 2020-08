Otseblogi ⟩ Ott Tänak näitas Alba ralli testikatsel teist aega

«Siinne eesmärk on ikkagi sõita ja kilomeetreid koguda. See on see, miks me siin oleme,» ei salanud saarlane, et põhieesmärk on Hyundaid eesootavateks asfaldikihutamisteks (Saksamaa, Jaapan ning ilmselt ka Belgia – K. M. E.) endale käepärasemaks seadistada.