Kõrvemaal selgusid Eesti meistrid kestvusratsutamises

Medalid jagati välja kahes vanuseklassis: seeniorid ja noored. Mõlemas oli tänavu stardis kolm võistluspaari. Tõsi on, et varasematel aastatel on EMV konkurents olnud suurem, kuid tänavu on võistluskalendris mitmed võistlused tühistatud ning vajalik eeltöö on jäänud paljudel paaridel poolikuks.

Kõrvemaa rajad panid kestvusratsutajad korralikult proovile. Lisaks pidid võistlejad rajal eriti ettevaatlikud olema, sest seenelisi ja marjulisi oli mets paksult täis ning võistlusrajal liikus seetõttu tavalisest rohkem autosid.

Nii noored kui seeniorid pidid läbima 124 km pikkuse distantsi, mis oli jagatud neljaks ringiks. Esimesel ringil võeti üles maruline tempo, mis oli mõneti üllatav. On ju kestvusratsutamine ala, mis eeldab hobuse jõuvarude targalt jagamist ning ratsanikult head strateegilist mõtlemist. Kiire esimene ring maksiski kätte Taavet Tikule (Kassari RM) ja Pentonile ning nad pidid võistluse katkestama. Nii jäi rajale kaks võistlejat. Doris Tedre (Pinifer ET) ja Abellamy OX võtsid rahulikult ja sõitsid terve tee oma tempos. Tiina Kuusepuu (Pinifer ET) ja Gabriel OX olid terve võistluse aja grupis noorte arvestuses sõitnud Lilian Schönbergi (RK EL Awrah ET) ja Eveli Pärnaga (EER). Nende tuules sõitsid Tiina ja Gabriel end ka Eesti meistriks, sõiduajaga 06.54.12, keskmise kiirusega 17,96 km/h. Võitja rõõm oli siiras ja südamlik. «Hobune oli lihtsalt suurepärane ja meil oli suurepärane koostöö. Esimesel ringil oli mul küll nutt kurgus, sest selline tempo oli peal. Aga edasi läks palju paremaks ja ma tänan väga oma rajakaaslasi suurepärase tiimitöö eest,» rääkis värske Eesti meister.

Seenioride medalistid Tiina Kuusepuu ja Doris Tedre. FOTO: Merike Udrik-Õispuu

Noorte arvestuses oli lisaks Schönbergile ja Pärnale stardis ka Doora Elmi (Kassari RM) hobusega Meriin. Kui Doora ja Meriin läbisid raja väga rahulikus tempos, siis Lilian ja Eveli andsid viimasel sirgel korraliku ja marulise lahingu, kus jäid peale Lilian ja Assman (aeg 06:55:40, keskmine kiirus 17.90 km/h). Eveli ja Ragazza said kaela hõbemedali, Doora ja Meriin pronksi. Kuna võistlus lõpeb teatavasti hobuse veterinaarse läbivaatusega, siis elas Lilian peale sõidu lõppu läbi veel väga pingelised minutid, kuni Assmani pulssi kontrolliti. Suur pinge oli sportlase näost väga selgelt näha. Seda suurem oli kergendus, kui hobune tunnistati läbivaatuse läbinuks ja nende võit oli kindlustatud. «Assman ei tundud end viimasel ringil just kõige paremini. Seepärast olin viimases vet checkis väga närvis. Mulle pole veel päriselt kohale jõudnud, et võitsime,» rääkis meeleliigutuses Lilian.

Noorte medalikolmik (vasakult): Eveli Pärna (hõbe), Lilian Schönberg (kuld), Doora Elmi (pronks). FOTO: Merike Udrik-Õispuu

Mõlemad võitjad kiitsid Kõrvemaa võistluse korraldust ning vaheldusrikkaid radu, mis on tuntud oma tehnilisuse poolest.