Koolisõidu Eesti meistrivõistlustel võtsid favoriidid oma

«Nii hea tunne on jälle võistelda, peale sellist keerulist aega,» ütles Dina sõidu lõppedes. «Me läheme iga kord endast maksimumi andma ja see võistlus tuli meil Donnaga hästi välja,» oli sportlane tulemusega rahul.

Noorte klassis tuli välja viis võistluspaari. Napilt saavutasid kulla Helena Kaal ja Cassander tulemusega 138,348 p. Hõbemedalile tulid Maian May Kesküll ja Kevins, kes kogusid kahe võistluspäeva peale 138,242 p. Pronksmedali said Maribel Tuiken ja Jazz Hit 122,931 punktiga.

Helenal oli põhust rõõmustada ka juuniorite klassi võidu üle, sest siin sai kulla tema parim sõbranna Rose Marie Skjoldby hobusel Rosinante. Nemad skoorisid 145,353 p. Laurel Leisna ja Calendula said tulemusega 136,199 hõbemedali. Pronksmedali saavutasid Anna Rastostsenkova ja Icon SBD 130,859 punktiga. Kokku osales selles arvestuses neli võistluspaari.

Rose Marie’le ei tulnud võit kergelt, sest nii tema kui ka Rosinante tundsid suurt väsimust. Mõlemad pidid pingutama, et saada kirja hea tulemus. Õnneks on ratsanikul olnud kodus head treeningvõimalused, et võistluseks valmistuda, kuid puudust tundis ta siiski võistlustest.