Täna otsepilt ⟩ Eesti vollekoondis võõrustab lõunanaabreid

Eesti mängib Lätiga sel nädalal kolmel korral – 6., 7. ja 8. augustil. Publik on oodatud 6. augusti kohtumisele, mis peetakse Võru spordihoones algusega kell 18.00. Terviseameti soovituse kohaselt palume publikul mängule mitte kaasa võtta pasunaid, sest need võivad soodustada nakkuse levikut. Kõigil haigustunnustega inimestel palume mängule mitte tulla.

Võrreldes eelmisel nädalal Soomega peetud kohtumistega on meeskonnas mõned muudatused. Puudu on Soomes vigastada saanud Andrus Raadik, ent rivis on Martti Juhkami ja koondisega on liitunud ka Oliver Orav.