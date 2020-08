Täna otsepilt ⟩ Avo Keel haub uut sõjaplaani, millega vastavad eestlased?

Peatreener Cédric Énard tunnistas pärast eilset mängu, et ei jäänud nähtuga väga rahule. «Võit on võit ja selle üle on hea meel. Aga mängupilt polnud selline, mille üle rõõmustada. Oleme trennides näidanud häid asju, aga täna ei suutnud me end täielikult realiseerida. Vaatame videot ja püüame asjad korda saada,» ütles juhendaja ja kiitis mängu muutuse toonud sidemängija Robert Viiberit. «Markkus ei mänginud kehvasti ja mul pole talle etteheiteid, lihtsalt asjad ei sujunud ja midagi tuli muuta. Vibu (Viiberi hüüdnimi - toim.) mängis hästi ja tõi muutuse, hea töö.»