Otsepilt: Kes tuleb Eesti meistriks takistussõidus?

Kevadel viirusepuhangust tingitud võistluspaus annab veel tunda ja kõik paarid pole oma tippvormi saavutanud. Nii mitmedki ratsanikud ei ole saanud kõrgel tasemel võistelda nii palju, kui oleks tahtnud. Ka on muutunud mitmete sportlaste põhiratsud, põhjuseks küll müük, küll vigastused. Nii et need tõotavad tulla viimaste aastate ühed põnevamad meistrivõistlused.

Vaatame medalipretendente lähemalt.

Paul Argus võttis kätte ja tegi kodutallis võistluste maratoni, et enda hobused vormi saada. Hetkel on temal võtta kõige suurem hobuvaru. Lausa kolm selle taseme ratsut on Paulil sadula all: Renessin, Jay-Z-Bee ja Freedom. Kõige keerulisemaks kujuneb talle kindlasti otsus, millise ratsuga EMV arvestuses osaleda. Eelnevatel aastatel oleme näinud, et nii mõnigi medal on kaotatud just valele hobusele panustamise tõttu.

Gunnar Klettenbergil on kaks hobust, kellega medalikonkurentsis kaasa rääkida. B Captain Norman ja Queensland on mõlemad oma plusside ja miinustega ning ka Gunnar peab tegema raske valiku: kummaga arvestuses sõita?

Kertu Klettenberg ja Traffic on koos teinud juba mitmeid starte ja kogemusi sellel tasemel neil kahe peale päris palju. Jääb vaid loota, et paar neid edukalt selle võistluse raames ka tulemuseks rakendab.

Tiitlikaitsja Kullo Kender paneb tänavu kaardid arvatavasti Strigale, kuigi üles antud on ta ka Charlotte Dundasega. Strigal on kindlasti rohkem kogemusi, samuti on ta kiire. Kullol on ka koduväljaku eelis. Oskab ta seda enda jaoks ära kasutada?

Kodumail on jälle käimas ka meie noor talent My Relander. Euroopas treeniv sportlane on kogenud Experdiga teinud häid tulemusi ja astub julgelt vanadele tegijatele vastu.

Tiit Kivisildi tallis on treeningus samuti hetkel hulk noori hobuseid ja ta ise pidi tegema treeningpausi. Nüüd tundub, et ratsanik saab vaikselt hoo jälle sisse ja EMV stardis näeb teda 8-aastase Haloubet’ga.

Urmas Raag paugutas Luunja Karikal Carlose, Van Damme ja Ventisettega. EMV-le võtab ta kaasa Van Damme ja endise õpilase ratsu Con Quicki. Kaks trumpi käes on nüüd jälle hea küsimus, kuidas seda ühte ja õiget välja mängida.

Hanno Ellermann panustab samuti praegu rohkem aega noorte hobuste treenimisele. EMV-le tuleb ta Ebbe-Liisa Sõnajala endise võistluspartneri Zinzinoga, kellega Hanno on teinud eelnevatel nädalatel vaid mõned stardid.

Lisaks eelpool nimetatutele leiame stardilistist Oliver Karma, Renek Rosenbergi, Maarja Martinsoni, Andres Udekülli jt.

Ka teistes vanusklassides on kõva konkurents. U25 vanusklassis on stardis 21 võistlejat, juuniorites 14, lastes 12 ja mõlemas poniklassis kokku 17 ratsanikku. Lisaks ametlikele võistlusklassidele, antakse meistrivõistluste medalid välja ka amatööridele ja harrastajatele.