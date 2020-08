Rally Estoniale on saada veel kolme liiki pakette

Eesti autoralli MM-sarja kõik rallipassid on isikustatud ja seotud isikukoodidega. Kiivri sõnul on nii karmide reeglite jaoks mitmeid põhjuseid. «Kõige olulisem on see, et me teame, kes sellega passiga on tulnud. Teiseks on see, et me ei soovi tekitada suurt musta turgu, kus inimesed ostavad palju pääsmeid kokku ja siis hakkavad neid müüma. Soovime inimestele rõhutada, et kui keegi hakkab teile pakkuma rallipassi, siis see on lihtsalt raha ära andmine. Teie seda kasutada ei saa.»