Kontaveit: veidi raske oli tulla siseruumist kõva pinnase pealt välja liivaväljakule

Mängujärgsel pressikonverentsil tunnistas Kontaveti, et ei tundnud närvipinget, kuid pidi oludega harjuma. «Ma olen väga õnnelik, et matši võitsin. Natuke raske oli tulla siseruumist kõva pinnase pealt välja liivaväljakule. Oli natuke tuuline ja ma ei olnud halbade põrgetega arvestanud. Aga arvan, et mängisin hästi. Suutsin teises setis tagasi tulla ja ei andnud 0:3 seisul alla. Ma ei tundnud ennast väga närviliselt ja suutsin rahulik püsida ja rasked punktid enda kasuks pöörata.»

Eesti esireket tunnitas, et tänane mäng erines kõvasti Eesti-Läti maavõistlusest. «Igat moodi oli natuke erinev mäng. Tingimused olid teistsugused, publikut oli palju vähem ja uued reeglid on harjumatud. Väga hea meel on saada see võit, aga ma ei oska öelda, kas see oli eelmise nädala omadest magusam või mitte. Tallinnas oli ka kindlasti väga palju emotsioone ja positiivseid hetki.»