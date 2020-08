Reageeri kiirelt ⟩ Pane end kirja Euronicsi Fortnite'i turniiri viimasele kvalifikatsioonile

«Fortnite» on üks maailma populaarsemaid videomänge, seda loomulikult ka Eestis. Nii on Euronicsi «Fortnite'i» turniirile tulnud oodatust tunduvalt rohkem osalejaid, mille tõttu on viimasele kvalifikatsioonile loodud läbi Discordi platvormi eelregistreerimine. Seda selleks, et pakkuda võimalikult paljudele võimalust oma oskusi näidata!