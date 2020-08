Aastate jooksul on Latvala pjedestaalikoha välja sõitnud 67 puhul, kuid suure tõenäosusega see arv enam liiga palju ei suurene. Nimelt jäi vanameister eelmise hooaja lõpus töökohata. Seejärel üritas ta küll erasponsorite abiga piisavat raha kokku kühveldada, et üksikutel MM-rallidel startida, kuid sellele plaanile tõmbas vee peale koroonapandeemia. Kuigi Latvala pole lõplikult püssi põõsasse visanud, on selge, et midagi niisama vanameistrile enam ei anta. Eriti olukorras, kus konkurents muutub üha tihedamaks.