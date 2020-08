Rally Estonia toimumiseks on vaja kümneid veoautosid

Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul eeldab ralli korraldus suure koguse kaupade ja vahendite transportimist Lõuna-Eestisse ja tagasi. «Selle juures on väga olulisel kohal täpsus ja punktuaalsus, sest logistikaga on seotud enamik meie tegevustest. Selleks, et korraldus sujuks vajame usaldusväärset logistikapartnerit. Meil on heameel teatada, et Eesti esimese autoralli maailmameistrivõistluste etapi korralduse juures on meie logistikapartneriks Via 3L, kellega meil on ka eelnevalt olnud väga hea koostöö,» lisas Aava.

Via 3L-i juhi Rainer Rohtla arvates on Eesti jaoks sellise sündmuse korraldamine suurepärane viis maailmas positiivselt välja paista. «Iga sündmus, mis leiab nii laiapõhjalist kajastust üle terve maailma, kui on autoralli maailmameistrivõistluste etapp, on Eesti jaoks võimalus väikese riigina silma paista. See paneb ka Via 3L-le kui ralli ametlikule logistikapartnerile suure vastutuse, et tagada kiirel ajal sujuv logistika, olles oluliseks lüliks suursündmuse toimumisel,» sõnas Rohtla.

Via 3L on grupp juhtivaid ettevõtteid Balti regioonis, kelle põhivaldkonnaks on lepingulise logistika (3PL) ja rahvusvahelise transpordi teenuste osutamine. Ettevõte loodi 2001. aastal Eestis ja on tänaseks laienenud ka teistesse Balti riikidesse, opereerides nii Tallinnas, Riias kui Vilniuses. Klientidele pakutakse teenuseid tava, jahe ja sügavkülma temperatuuridel. Rahvusvahelise transpordi meeskond Via 3L Freight-is hoolitseb uksest ukseni transporditeenuste eest nii maal, merel kui õhus.