VAATA ⟩ Kas need on Eesti parimad Fortnite'i mängijad?

2. augustil selgusid esimesed finalistid, kes astuvad 16. augustil Euronicsi «Fortnite'i» turniiri finaalis omavahel vastamisi, et selgitada välja, kes on Eesti parim! Järgmine ja ühtlasi viimane võimalus finaalikoht tagada on 9. augustil algusega kell 19:00 toimuval eelvõistlusel. Turniiri kommenteerivad striimerid Toodz ja lyysmees.