Otsepilt ja -blogi ⟩ Millist taset näidatakse kergejõustiku meistrivõistluste avapäeval? Üksi pusiv Lillemets liigub 8000 graafikus

Avapäeva ajakava:

14.20 N Kettaheide

M 110 m tõkkejooksu lisajooks

14.30 M 100 m (10-võistlus)

14.40 N 100 m tõkkejooks (7-võistlus)

14.50 N 100 m tõkkejooksu eeljooksud

15.10 M Kaugushüpe (10-v)

15.10 N Kõrgushüpe (7-v)

15.20 M 3000 m takistusjooks

15.45 N 3000 m takistusjooks

M Vasaraheide (tagaväljakul)

15.50 N Odavise

16.10 N 100 m eeljooksud

M Kuulitõuge (10-v)

N Kuulitõuge (7-v)

16.15 M Kolmikhüpe

16.25 M 100 m eeljooksud

16.40 N 1500 m

16.45 M Teivashüpe

16.55 M 1500 m

M Kõrgushüpe (10-v)

17.20 N 200 m (7-v)

17.30 N Vasaraheide (tagaväljakul)

17.35 N Kolmikhüpe

17.35 N 100 m tõkkejooksu finaal

17.40 M Odavise

17.45 M 110 m tõkkejooksu finaal

18.05 N 400 m

18.15 M 400 m

18.25 M 400 m (10-v)

18.45 M 100 m finaal

18.50 N 100 m finaal

Enne võistlust:

Meeste 100 m distantsil tasub jälgida Henri Saia (SK Altius), Ken-Mark Minkovskit (Audentese SK) ja Hans-Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev). 200 m tuleb Saia ja Minkovskiga tiitli nimel võitlema Eesti rekordimees Marek Niit (KJK Saare). Silma tasub peal hoida ka mitmevõistlejal Kristjan Rosenbergil (Tallinna SS Kalev), kes on sel hooajal jooksnud 100 m 10.81 ja viinud 200 m isikliku rekordi 21.78 peale.

Rasmus Mägi (TÜ ASK), kes on sel hooajal end võistlusrajal proovile pannud vaid teatejooksude koosseisus, tuleb nädalalõpul starti 400 m distantsil. Tema peamisteks konkurentideks staadioniringil on möödunud aasta Eesti meister ja klubikaaslane Rivar Tipp ning Audentese SK sportlased Sten Ander Sepp ja Rasmus Kisel.

400 m tõkkejooksus läheb tiitlit kaitsma Jaak Heinrich Jagor (Tartu SS Kalev), peamist konkurentsi pakuvad tema noorem vend Erik Jagor ning Sten Ander Sepp (mõlemad Audentese SK).

Põnevaid jookse võime oodata naiste 100 m ja 200 m sprindidistantsidel, kus rajale tulevad Eesti rekordinaine Ksenija Balta ja möödunud aastal nendel distantsidel kuldse duubli teinud Õilme Võro (Võru KJK Lõunalõvi). Medalite eest tulevad veel heitlema Marit Kutman (TÜ ASK), Karoli Käärt (Audentese SK) ja Kreete Verlin (SK Fortis).

Veerandmailerid Helin Meier (KJK Nõmme), Marielle Kleemeier (Tartu SS Kalev), Annika Sakkarias (KJK Nõmme) ning Liis Roose (TÜ ASK) on heitlemas 400 m distantsil Eesti meistrimedalite eest. Tõketega sama distantsi peamisteks medalipretendentideks on samuti Kleemeier, Sakkarias ning Roose.

Selle nädalavahetuse üks põnevamaid heitlusi tõotab tulla naiste kaugushüppesektoris, kus üles on antud Ksenija Balta (Tallinna SS Kalev), Aet Laurik (KJK TIPP), Kreete Verlin (SK Fortis), Lishanna Ilves (KJK Vike), Tähti Alver (KJK Nõmme), Merilyn Uudmäe (Audentese SK) jt. Viimane neist läheb kullafavoriidina starti naiste kolmikhüppes.

Meeste kaugushüppes leiame Hans Christian Hausenbergi (Tartu SS Kalev), Henrik Kutbergi (Audentese SK), Rain Kase (Tallinna SS Kalev), Jaak Joonas Uudmäe (Audentese SK), Igor Syunini (Tartu Ü. ASK) ja Dmitri Mosendzi (Tallinna SS Kalev) nimed. Kolmikhüppes läheb mullust tiitlit kaitsma Jaak Joonas Uudmäe.